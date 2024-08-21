Pergamon Antik Kenti'nde Selinos Antik Kanalı Projesi Tamamlandı

Güncel

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti çevresinde yürütülen Selinos Antik Kanalı projesinin ilk kısmında çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi kanalın 2400 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarıldığını, hem Bergama'ya hem de Türkiye'ye çok özel bir turizm merkezi kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Selinos Deresi yatağında toplam 2800 metrelik bölümde çalışma yaptıklarını aktaran Balta, şu bilgileri verdi:

"Bu bölümün 400 metrelik kısmı tonoz. Geriye kalan 2400 metrelik duvar hattının ise 1800 metresini yeniden inşa ediyoruz. 600 metrelik tarihi duvarı da güçlendirip onarıyoruz. İlk etap kapsamındaki çalışmalarda 1500 metre duvarı sıfırdan inşa ettik. 500 metrelik tarihi duvarı ise güçlendirdik. Projenin 2. kısmı kapsamında 300 metre yeni duvar inşa edeceğiz. 100 metre tarihi duvarı ise güçlendireceğiz. Yaklaşık 3 km de korkuluk imalatı yapacağız. Hazırlıklarımız son aşamada."