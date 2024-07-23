Perinçek: Oy toplayarak PKK'yı hükümet ortağı yapamazsınız - Son Dakika
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Perinçek: Oy toplayarak PKK'yı hükümet ortağı yapamazsınız

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP yöneticilerine seslenerek, Türkiye'de oy toplamakla seçim yoluyla yapılamayacak işler olduğunu belirtti. Perinçek, oy toplayarak PKK'yı, DEM Parti'yi, HDP'yi ve benzerlerini hükümet ortağı yapmanın mümkün olmadığını ifade etti. Ayrıca, bugünkü CHP yönetiminin neden iktidar olamayacağını 7 maddede sıraladı.

23.07.2024 16:35
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, genel merkez, bir kısım yöneticileri olmak üzere herkes bilmelidir ki Türkiye'de oy toplamakla, seçim yoluyla yapamayacağınız işler vardır. Oy toplayarak, seçim yoluyla PKK'yı, DEM Parti'yi, HDP'yi ve benzerlerini hükümet ortağı yapamazsınız." dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığında, "Bugünkü CHP yönetimi neden iktidar olamaz?" konulu basın toplantısı düzenleyen Perinçek, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Güneydoğu illerinin çoğunda PKK güdümündeki DEM Parti'nin belediyeleri ele geçirdiğini ileri sürdü.

CHP yöneticilerine seslenen Perinçek, "Amerika Birleşik Devletleri derin devleti olan ve RAND Corporation'ın Türkiye'deki iktidar projelerinde rol üstlenen başta Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, genel merkez, bir kısım yöneticileri olmak üzere herkes bilmelidir ki; Türkiye'de oy toplamakla seçim yoluyla yapamayacağınız işler vardır. Oy toplayarak, seçim yoluyla PKK'yı DEM Parti'yi, HDP'yi ve benzerlerini hükümet ortağı yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

Perinçek, "Oy toplayarak, seçim yoluyla Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı uygulayamaz, özerk yönetimler oluşturamazsınız. Oy toplayarak, seçim yoluyla FETÖ'yü kurtaramaz ve iktidar ortağı yapamazsınız. Oy toplayarak, seçim yoluyla padişahı ve halifeyi geri getiremezsiniz." diye konuştu.

Perinçek, bugünkü CHP yönetiminin neden iktidar olamayacağını ise 7 maddede şöyle sıraladı:

"ABD'nin Derin Devlet Raporu'nda kayda geçmiş rolleri üstlenerek iktidar olamazsınız. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı kabul ederek, Türkiye'nin bölünmesi planına teslim oldunuz ve iktidar olmaktan vazgeçtiniz. PKK güdümlü DEM Parti ve HDP ile işbirliği yolundan iktidar olamazsınız. FETÖ ile işbirliği yaparak iktidar olamazsınız. Türk devrimine ve Atatürk'e ihanet ederek iktidar olamazsınız. Atlantik Sistemi'ne bağlanarak iktidar olamazsınız. Çürüyen Atlantik Sistemi'nin LGBT kültürünü savunarak iktidar olamazsınız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Perinçek: Oy toplayarak PKK'yı hükümet ortağı yapamazsınız - Son Dakika

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