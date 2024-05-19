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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, " Türkiye'nin kahramanlara ihtiyacı var. Büyük Devrimci Önderimiz Atatürk gibi düşüneceğiz. Önümüzdeki zorlukları 19 Mayıs'ın kararlılık ve cesaretiyle aşacağız." ifadesini kullandı.

Perinçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığını anımsatan Perinçek, o dönemde Türkiye'nin kurtuluşu, bağımsızlığı için tek çözümün, yeni bir hükümetin ve meclisin kumanda ettiği milli orduyla düşmanı yenmek olduğunu belirtti.

Perinçek, "Bugün de Türkiye'nin kilit meselesi, milli devletimizi zaaftan kurtararak Atlantik Sistemi'nin dışına çıkmak ve üretim devrimini başarmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vatan Partisinin kadrolarının görev başında olduğunu belirten Perinçek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kahramanlara ihtiyacı var. Büyük Devrimci Önderimiz Atatürk gibi düşüneceğiz. Önümüzdeki zorlukları 19 Mayıs'ın kararlılık ve cesaretiyle aşacağız. Milletimize güveniyoruz."