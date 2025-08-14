Peru'da İç Savaş Dönemi İçin Af Yasası - Son Dakika
Peru'da İç Savaş Dönemi İçin Af Yasası

14.08.2025 01:38
Peru Kongresi, 1980-2000 iç savaşında insan hakları ihlalleri için af yasasını onayladı.

Peru Kongresi, 1980–2000 iç savaş dönemindeki insan hakları ihlalleri için af yasasını kabul etti.

Peru basınında yer alan habere göre Kongre, 1980–2000 yıllarındaki terörle mücadele döneminde yargılanmış veya hüküm giymiş güvenlik güçlerine yönelik bir af yasasını onayladı.

Avukatlar ve mağdur aileleri, insan hakları ihlallerinden sorumlu askeri personelin affını "yasa dışı, insanlık dışı ve adaletsiz" olarak nitelendirerek düzenlemenin uygulanmaması için hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu.

Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi (IACHR) ve bazı uluslararası kurumlar da yasanın "cezasızlık" ortamını güçlendirdiğini belirterek, Peru'ya söz konusu düzenlemeyi gözden geçirme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Polis Teknik Yüksekokulu mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, IACHR'ye tepki göstererek, "Biz kimsenin kolonisi değiliz ve hayatlarını terörizme karşı savaşta riske atan Silahlı Kuvvetlerimizin ve Ulusal Polisimizin üyelerine adalet sağlamayı amaçlayan bir yasa tasarısını askıya almak isteyen IACHR'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Boluarte, 1980-2000 yıllarındaki iç çatışma döneminde insan hakları ihlalleri nedeniyle yargılanan veya hüküm giymiş asker ve polislere af getiren yasayı imzaladı.

İç çatışma dönemi

Peru'da 1980'lerde Maoist Sendero Luminoso örgütü, kırsalda başlattığı silahlı eylemlerle köylüler, yerel yetkililer, polisler ve devlet altyapısını hedef aldı.

Küba ve Nikaragua devrimlerinden etkilenen Tupac Amaru Devrimci Hareketi (MRTA) ise rehine alma ve bombalı saldırılarla güvenlik güçlerine zarar verdi.

Ordu ve Ulusal Polis, bu örgütlere karşı "terörle mücadele" operasyonları yürütürken, kırsalda sivillere yönelik keyfi infaz, zorla kaybetme ve işkence gibi ağır insan hakları ihlalleri yaşandı.

Devletin desteklediği Özsavunma Komiteleri de terör örgütlerine karşı silahlandırıldı ancak bu grupların saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Peru'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun (CVR) 2003 raporuna göre, bu çatışma döneminde çoğunluğu And bölgelerindeki yoksul Quechua köylülerinden olmak üzere yaklaşık 69 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Af Yasası, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

