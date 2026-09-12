Peru heyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti, direkt uçuş görüşüldü

(İZMİR) - Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales ve beraberindeki heyet İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Başkan Vekili Zafer Yıldır'ın ev sahipliği yaptığı ziyarette Peru ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

İzmir'de düzenlenmesi planlanan Latin Amerika Kültür, Spor ve Dostluk Festivali kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales, beraberindeki heyetle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyete ev sahipliği yapan Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır Peru ile ilişkileri güçlendirmek ve kente gelen ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla iş birliklerine ayrıca İzmir ile kardeş kent olabilecek şehirlerle de irtibata geçmeye hazır olduklarını kaydetti.

YILDIR: ÇOK DAHA YAKIN İLİŞKİLER KURMA ŞANSIMIZ OLUR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Peru'da bir kardeş kentimiz yok. Bu konuda da katkıda bulunmak isteriz. Peru ile çok fazla benzerliğimiz var. Umarım bundan sonra ilişkilerimiz çok daha sık seyreder, çok daha fazla insan Peru'dan buraya, buradan Peru'ya gider. Çok daha yakın ilişkiler kurma şansımız olur" dedi.

MORALES DİREKT UÇUŞLAR İÇİN GÖRÜŞTÜKLERİNİ SÖYLEDİ

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales, İzmir'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Morales, İzmir Peru arasında direkt uçuşların yapılması amacıyla çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve seyahat süresinin azalmasının İzmir'e gelen ziyaretçi sayısını artıracağını söyledi. Büyükelçi, kardeş kent ilişkileri için de hazır olduklarını dile getirdi.