Peskov'dan AB'nin Savunma Harcaması Açıklamasına Tepki

MOSKOVA, 8 Mart (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma harcamalarını arttırmaya yönelik son planının Ukrayna sorununu çözme çabalarıyla çeliştiğini söyledi.

Peskov cuma günü yaptığı açıklamada, "Brüksel ve Avrupa başkentlerinde şu anda gördüğümüz bu tür çatışmacı söylem ve gelişmeler Ukrayna'daki durumu barışçıl bir şekilde çözmenin yollarını bulma arzusuyla açıkça çelişiyor" dedi.

Moskova'nın süreci yakından izlediğini belirten sözcü, çabaların esas olarak AB'nin başlıca düşmanı olarak gördüğü Rusya'ya yönelik olduğunu kaydetti.

Peskov, "Bu, potansiyel olarak derin endişe duyduğumuz ve güvenliğimizi sağlamak için uygun misilleme önlemleri almamız gereken bir konu olabilir" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen salı günü, birlik genelinde savunma harcamalarını önemli ölçüde arttırmaya yönelik 800 milyar Euroluk (844,6 milyar ABD doları) bir plan açıkladı. Leyen, AB genelinde artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın "yeniden silahlanma dönemine" girdiğini vurguladı.