Peskov: Kiev Barış Sürecine Direniyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin barış sürecinin önünü açmak yerine nafile direndiğini belirterek, "Silahlı Kuvvetlerimiz, (Ukrayna'da) özel askeri operasyonu sürdürüyor, belirlenen hedefleri yerine getiriyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun, son günlerde Rus topraklarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkati çeken Peskov, "Kiev yönetimi, gerekli kararları alıp barış sürecinin önünü açmak yerine nafile direniyor. Silahlı Kuvvetlerimiz, özel askeri operasyonu sürdürüyor, belirlenen hedefleri yerine getiriyor, aynı zamanda Rus bölgelerinin güvenliğini sağlıyor." şeklinde konuştu.

Peskov, ABD'nin Küba'ya yönelik baskısına ilişkin ise "Küba, uygulanan boğucu ambargo nedeniyle büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan bağımsız ve egemen bir devlet. Bu ülkede, büyük insani sorunlar ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Küba yönetimi ile çeşitli düzeylerde temasları sürdürdüklerini kaydeden Peskov, Rusya'nın Küba'ya her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Peskov, "Tüm konular, Kübalı meslektaşlarımızla ele alınıyor." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya'da Telegram'ın yavaşlatılması nedeniyle Telegram yönetimiyle temasa geçip geçmediklerine dair soruya "Bu konuda bilgim yok." yanıtını verdi.