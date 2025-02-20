Peskov: NATO askerleri Ukrayna'da kabul edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Peskov: NATO askerleri Ukrayna'da kabul edilemez

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya NATO askerlerinin konuşlandırılmasının endişe verici olduğunu belirtti.

20.02.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya Avrupalı askerlerin gönderilmesi ihtimaline ilişkin, "Bu bizi endişelendiriyor. NATO ülkelerine ait askerlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılması kabul edilemez." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Avrupa'nın askeri birliklerini Ukrayna'da konuşlandırması ihtimalini değerlendiren Peskov, bu konudaki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini dile getirdi.

Peskov, "Bu bizi endişelendiriyor. Çünkü burada NATO askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılması söz konusu. Bu, güvenliğimiz açısından tamamen farklı bir anlam kazanıyor. Bu nedenle bu konu bizim için önemli. NATO ülkelerine ait askerlerin Ukrayna topraklarında konuşlandırılması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"Tüm hedeflere barışçıl yöntemlerle ulaşılmasından yanayız"

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'da savaşın devam etmesinden yana olduğuna dikkati çeken Peskov, Donald Trump yönetiminin ise barıştan ve müzakerelerden yana yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

Peskov, bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Biz de tüm hedeflere barışçıl yöntemler ve müzakereler aracılığıyla ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya ile ABD arasında tutuklu takası yapılması ihtimaline de değinen Peskov, "Rusya-ABD diyaloğunun tüm yönleriyle yeniden başlatılması kararı alındı. Elbette, takas konusu da ikili ilişkilerin gündeminde yer alıyor. Dolayısıyla takasın tekrar yapılacağı göz ardı edilemez." diye konuştu.

"Zelenskiy'nin reytinginin düştüğü aşikar"

Peskov, ABD ile Ukrayna arasında anlaşmazlıklar yaşandığını ve Kiev'in "kontrolsüz tüketmeye" alıştığını söyleyerek, "Kiev, yabancı vergi mükellefinin parasını ve bu parayı kontrolsüz şekilde kullanmayı seviyor. Elbette Kiev'in, harcanan parayla ilgili hesap verilmesi de hoşuna gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna yönetiminin temsilcilerinin son aylarda diğer devletler hakkında kabul edilemez açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Peskov, "Elbette bu tür açıklamalar, birçok devlet başkanı için kabul edilemez. Ancak (Ukrayna Devlet Başakanı Volodimir) Zelenskiy'nin reytinginin düştüğü aşikar." dedi.

Peskov, Ukrayna ordusunun Rus toprağı Bryansk bölgesine saldırı düzenleyeceği yönündeki iddialara ilişkin ise Rus birliklerinin tüm cephelerdeki durumu takip ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Kremlin, moskova, Güncel, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peskov: NATO askerleri Ukrayna'da kabul edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul karlar altında Tüm ilçeler sarı kodlu uyarı İstanbul karlar altında! Tüm ilçeler sarı kodlu uyarı
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:42:35. #1.13#
SON DAKİKA: Peskov: NATO askerleri Ukrayna'da kabul edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.