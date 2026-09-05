Peskov: Putin, gece yarısından itibaren 3 gün Kiev'e saldırılmaması talimatı verdi - Son Dakika
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Peskov: Putin, gece yarısından itibaren 3 gün Kiev'e saldırılmaması talimatı verdi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e saldırı düzenlenmeme talimatı verdiğini açıkladı. Bu karar, ABD'li temsilciler Witkoff ve Kushner'ın Moskova ziyareti ve Kiev'de yapacağı temasların hazırlığıyla bağlantılı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e saldırmama talimatı verdiğini bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Peskov, ABD'li temsilcilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceği bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın geçici ateşkesle ilgili Rus tarafına bilgi verdiğini kaydeden Peskov, "Putin, gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev'e saldırı düzenlenmeme talimatı verdi. Bu, Amerikalıların Kiev'de yapacağı temasların hazırlığı ve yürütülmesiyle bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın, bugün, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya ulaştıkları bildirilmişti.

ABD'li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçeceği açıklanmıştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna ordusuna gece yarısından başlayarak 6-8 Eylül'de saldırıları durdurma talimatı verildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peskov: Putin, gece yarısından itibaren 3 gün Kiev'e saldırılmaması talimatı verdi - Son Dakika

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