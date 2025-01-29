Peskov: Suriye ile Diyalog Sürecek

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye yönetimiyle diyalog kurulması ve sürdürülmesinden yana olduklarını belirterek, "Buna ilgi duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'de yeni yönetimin Rusya'dan tazminat istediğine yönelik haberleri değerlendiren Peskov, "Bu konuyu yorumsuz bırakıyorum." ifadesini kullandı.

Peskov, Rus heyetinin, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmesiyle ilgili soruya, "Bu önemli bir temas. Çünkü Suriye yönetimiyle kalıcı diyalog kurmak ve sürdürmek lazım. Buna ilgi duyuyoruz ve duymaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'un, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasına ilişkin Peskov, "Carlson herhangi bir kanıt sunmadı, bu yüzden ne söylediği hakkında yorum yapamam çünkü ne anlama geldiği belli değil." şeklinde konuştu.

Peskov, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik devam eden yaptırım baskısına yönelik de "Hem ABD hem de Avrupalılar, bu yasa dışı kısıtlamalarla enerji konusundaki ticaret anlaşmalarımıza engeller koymaya çalışıyor." dedi.

Sözcü Peskov, Rus hükümetinin yaptırımların etkisini hafifletmek için tedbirler aldığını ve almaya devam edeceğini kaydetti.