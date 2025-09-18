Petro'dan ABD'ye Sert Yanıt: 'Hakaret' Dedi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD hükümetinin ülkesini "uyuşturucuyla mücadelede yükümlülüklerini yerine getirmeyen" ülkeler listesine almasını eleştirerek "Bu, aynı zamanda kişisel hayatıma hakaret." dedi.

Petro, ulusa sesleniş konuşmasında, ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede Kolombiya'yı yükümlülüklerini yerine getirmeyen ülkeler listesine almasını "haksızlık" ve "hakaret" olarak değerlendirdi.

ABD'nin Kolombiya'ya ilişkin yanlış bilgilere sahip olduğunu savunan Petro, "Temelde, ABD ve Avrupa toplumlarının bu kadar çok kokain tüketmemesi için en fazla kan döken ülkeye karşı yapılmış bir haksızlıktan, derin bir saygısızlıktan söz ediyorum. Bu, aynı zamanda kişisel hayatıma hakaret." diye konuştu.

Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek şunları kaydetti:

"Kendilerine verilen rakamları görmezden geliyorlar. Sayın Trump, sizi uyarıyorum, Miami'de yanınızda yaşayan bu siyasi güç, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçıları ile politikacılar arasındaki güçlü bir ittifaktan kaynaklanıyor. Kolombiya'ya göstereceğim çünkü göstermek zorundayım ama size Sayın Trump, göstermek isterim ki, koka ekimlerini zorla yok etmekten ziyade gönüllü yok etmek çok daha etkilidir. Siz, bizi zorla yok etmeye zorlamak istiyorsanız ve bu, sadece Kolombiya'da kan ve zehir bırakır."

Petro, Kolombiya'nın 2024'te 889 ton kokain ele geçirerek rekor kırdığını hatırlattı ve uyuşturucuyla mücadelede ordunun, polisin ve hava kuvvetlerinin "kesin" ve "kararlı" talimatlarla harekete geçirildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Petro, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede her türlü işbirliğine hazır olduklarını, sorunun koka yetiştiren çiftçilerden değil, uyuşturucu kartellerinden kaynaklandığını belirtti.

"Gerçek rakamlarla konuşuruz, yalanlarla değil"

ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle mücadele adı altında Karayipler bölgesine gönderdiği savaş gemilerine değinen Petro, "Bana tehdit savurma, eğer istiyorsan burada bekliyorum. İstila kabul etmiyorum, füze kabul etmiyorum, cinayet kabul etmiyorum. Sadece istihbaratı kabul ediyorum. Gelin buraya, istihbaratla konuşun. Sizi karşılarız, karşılıklı ve gerçek rakamlarla konuşuruz, yalanlarla değil." ifadelerini kullandı.

Petro, Washington'ın beklentilerinin aksine, koka ekim alanlarını zorla yok etmeyeceklerini zira bu politikanın, ülkedeki güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Ne olmuştu?

ABD, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı.

Ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının yıllık raporunda, Kolombiya'da koka ekimi ve kokain üretiminin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro döneminde rekor seviyelere çıktığı belirtilmişti.

Raporda, Petro'nun uyuşturucu ve terör gruplarıyla anlaşma girişimlerinin başarısız olduğu ve bu durumun krizi daha da derinleştirdiği ifade edilmişti.

Ulusal basına göre, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) yıllık raporunda, dünyadaki 376 bin hektarlık koka ekim alanının 253 bini Kolombiya'da bulunuyor. Bu, toplam ekim alanının üçte ikisine denk geliyor.

Kolombiya, en son 1996 ve 1997 yıllarında seçim kampanyasında uyuşturucu kaçakçılığından yasa dışı fon almakla suçlanan Ernesto Samper hükümeti döneminde sertifikasız ilan edilmişti.

Petro'nun iktidara gelişiyle kokain politikası değişti

Petro'nun Ağustos 2022'de göreve gelmesinin ardından hükümet, "kokain tarlalarının zorla yok edilmesi" politikasını askıya almış, bunun yerine alternatif tarım ve sosyal yatırımlara ağırlık vermişti.

Dünyanın en büyük kokain üreticisi konumundaki Kolombiya, böylece koka bitkilerinin zorla imhası uygulamasına son vermişti.