Petro'dan CIA'ye Suikast İddası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petro'dan CIA'ye Suikast İddası

18.04.2026 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, CIA'nın muhalefet adayı Cepeda'ya yönelik suikast bilgisi olduğunu belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), partisinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Cepeda'ya yönelik olası bir suikast planına ilişkin "somut bilgilere" sahip olduğunu öne sürdü.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cepeda'ya yönelik olası suikast planı iddialarına değindi.

CIA'ye çağrıda bulunan Petro, şunları kaydetti:

"CIA, aday Ivan Cepeda'ya yönelik olası bir saldırıya ilişkin gerçek ve somut verilere zaten sahip. Kolombiya'da tehditler her yerde dolaşıyor ancak gerçek planlara dair bilgiler önceden etkisiz hale getirilmelidir. Başkan Donald Trump'a özgür seçimlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Charlie Kirk (Cumhuriyetçi aktivist) suikastının ve bizzat Trump'a yönelik saldırının kökeninin aynı taraftan geldiğini unutmayın."

Öte yandan iktidar partisi Tarihsel Pakt'ın adayı Cepeda, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada yetkililerden ayrıntılı bir rapor talep edeceğini belirtti.

"Seçim kampanyasından vazgeçmem söz konusu değil"

Cepeda, "Kamuoyunda korku ya da panik yaratmak istemediğim için bu durumdan ne bir skandal çıkardım ne de herhangi bir ses yükselttim. Hiçbir koşulda siyasi çalışmalarımı bırakmayacağım. Seçim kampanyasından vazgeçmem söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Bu arada Kolombiya basınında yer alan haberlerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından muhalefet adayları Paloma Valencia ve Abelardo de la Espriella'ya da yönelik ölüm tehditlerinin sosyal medyada yayıldığı aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Petro'yu kendilerine yönelik tehditleri görmezden gelmekle suçlayan Valencia ve de la Espriella, seçim kampanyalarını sürdüreceklerini açıklamıştı.

2026 genel seçimlerinde sağ partilerin önde gelen cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen Senatör Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran'da uğradığı silahlı saldırının ardından 12 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

Uribe'ye yönelik saldırının ardından düzenlenen protestolarda hükümet, yeterli güvenlik önlemi almamakla eleştirilmişti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 31 Mayıs'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güvenlik, Güncel, CIA, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan CIA'ye Suikast İddası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
Kan donduran kovalamaca Önünü kesip kurşun yağdırdı Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Balıkesir’de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı Balıkesir'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem’in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı 8 yıl önce tüfekle öldürülen Kerem'in ailesinin avukatı duruşma salonunda bastonla olayı canlandırdı

08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
07:51
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
02:05
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
00:51
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu
Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 09:02:12. #7.13#
SON DAKİKA: Petro'dan CIA'ye Suikast İddası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.