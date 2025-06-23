Petro'dan Filistin Uyarısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin "Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı." ifadesini kullandı.
Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçilerinin düzenlediği protestoları paylaşarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Petro, üçüncü dünya savaşı uyarısında bulunarak, şunları ifade etti:
"Her şey Filistinli çocukların bombalanmasıyla başladı: Gazze halkının soykırımı. Şimdi ise dünya savaşının eşiğindeyiz. Çözümün başlangıç noktası nedir? Netanyahu'nın Filistin'i bombalamayı bırakması, ateşkes ilan etmesi ve tüm insanlığı tehlikeye atmaktan vazgeçmesidir."
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