Petro'dan Golan Tepeleri Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Petro'dan Golan Tepeleri Tepkisi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Cumhurbaşkanları Petro, Kolombiya'nın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanımasını kınadı.

Kolombiya'nın eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, yeni yönetimin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini tanıdığı" yönündeki kararını kınayarak, "Kolombiya halkı halen Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul etmiyor" dedi.

Petro, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararına tepki gösterdi.

Kolombiya halkının büyük çoğunluğunun Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğunu düşündüğünü belirten Petro, "Kolombiya halkı halen Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul etmiyor, insanlığın büyük çoğunluğu gibi Golan Tepeleri'nin her zaman Suriye'ye ait olduğu görüşündedir." ifadesini kullandı.

Petro, İsrail'in kendi lehine bir yönetim getirmek için Kolombiya'daki seçimlere müdahale ettiğini vurgulayarak, "İsrail, seçimlere müdahale etmek ve halkın iradesini algoritmalarla değiştirmek amacıyla kendi yazılımlarını kullanmış; İsrail ve ABD hükümetlerinin boyunduruğu altındaki, Kolombiyalıların çoğunluğunun oyunu almamış olan ABD vatandaşı Sayın Abelardo de la Espriella'yı başa getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın, Kolombiya'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararını kınadığı bir açıklamayı alıntı yapan Petro, "Kolombiya'nın eski cumhurbaşkanı olarak tüm Arap dünyası ülkelerinden ve saygı duyduğumuz İslam inancına mensup insanlardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abelardo de la Espriella'nın cumhurbaşkanlığındaki Kolombiya hükümeti, 10 Ağustos'ta işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirmişti.

Petro, İsrailli özel bir şirketin seçimlerdeki rolüne işaret etmişti

Görevi boyunca İsrail'i eleştiren Petro, 21 Haziran'daki seçimleri, İsrail yanlısı Abelardo de la Espriella'ya karşı kaybetmişti.

Seçim sonuçlarını yargıya taşıyan Petro, İsrailli özel bir şirketin seçimlerdeki rolüne işaret ederek, "Bautista kardeşlere bu şaibeli algoritmaları ve diğer destekleri sağlayan şirket 'Black Cube' adındaki İsrailli bir özel istihbarat şirketidir. 'Balart' ise Abelardo'nun oldukça lekeli olan imajını temizlemek için kendisine milyonlarca dolar ödenen ve Trump'ı, Abelardo'yu desteklemeye ikna etmekle görevlendirilen lobicilik şirketidir." açıklamasında bulunmuştu.

Espriella, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen 48 yaşındaki bir avukat ve milyoner iş insanı olarak öne çıkıyor.

???????

Kaynak: AA

Kolombiya, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Golan Tepeleri Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı

19:21
Harekete halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı
Harekete halindeki araç üstünde uygunsuz harekete gözaltı
19:04
Diyarbakır’da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
Diyarbakır'da maç öncesi bakanlara Kürtçe şarkılarla coşkulu karşılama
18:47
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
18:28
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
17:55
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
16:14
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 22:03:01. #7.13#
SON DAKİKA: Petro'dan Golan Tepeleri Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.