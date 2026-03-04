Petro'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
Petro'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

04.03.2026 00:39
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in saldırısında ölen çocuklar için Netanyahu'yu eleştirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırıda hedef alınan ilkokuldaki öğrencilerin hayatını kaybetmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ilkokula düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybedenler için Hürmüzgan'a bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze töreninin görüntülerini paylaştı.

Gazze'de öldürülen çocuklara da atıfta bulunan Petro, şunları kaydetti:

"Netanyahu'nun füzeleri altında on binlerce çocuk hayatını kaybetti. Bu kabul edilemez. Netanyahu, uluslararası yargı önünde yargılanmakta olan (dava süreci devam eden) bir adamdır."

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kolombiya, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petro'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika

