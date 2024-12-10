Petrol Üretiminde Rekor: Gabar'da Günlük 61 Bin Varil - Son Dakika
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Petrol Üretiminde Rekor: Gabar'da Günlük 61 Bin Varil

Petrol Üretiminde Rekor: Gabar\'da Günlük 61 Bin Varil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Programı'nda Türkiye’nin Gabar bölgesinde günlük petrol üretiminin 61 bin varilin üzerine çıktığını açıkladı. Kasım ayında ise toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimi ile rekor kırıldı.

10.12.2024 10:45  Güncelleme: 11:09
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Kübre SONKAYA/ İSTANBUL, - ENERJİ ve Bakanı Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Programı'na katıldı. Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada, petrol üretiminde rekor kırıldığını belirterek, "Bugün itibarıyle Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı" dedi.

Petrol ve doğalgaz sektöründe ihtiyaç duyulan teknoloji ve ekipmanın üretim süreçlerinin yerlileştirilmesi hedefiyle düzenlenen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler(PEMTEK) Programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim ortaklığı(TPAO) işbirliğinde, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Altı oturumda, Üretim Sahası, Sondaj ve Kuyu Tamamlama Servisleri ile Petrol Sektöründe Yapay Zeka ve Yazılım gibi başlıklarının ele alınacağı programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir konuşma yağtı. Bakan Bayraktar, "Bugün itibariyle Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırdık" dedi.

Kaynak: DHA

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Petrol Üretiminde Rekor: Gabar'da Günlük 61 Bin Varil - Son Dakika

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