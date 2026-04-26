Pezeşkiyan: "İran baskı ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecek" - Son Dakika
Pezeşkiyan: "İran baskı ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecek"

26.04.2026 10:32
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin baskı politikalarını ve bölgedeki askeri varlığını sürdürmesi halinde Tahran'ın "dayatılmış müzakerelere" katılmayacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

ABD'nin son dönemde İran'a yönelik deniz ve saha kısıtlamalarını artırmasını, güven inşası ve diplomasi açısından ciddi bir engel olduğunu belirten Pezeşkiyan, "ABD'ye açık tavsiyemiz şudur; sorunların çözümü için uygun bir zemin oluşturulacaksa, öncelikle kuşatma dahil olmak üzere operasyonel engeller kaldırılmalıdır. Zira İran, baskı, tehdit ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecektir." dedi.

Müzakere sürecinin ancak karşılıklı saygı ve güven inşasıyla ilerleyebileceğini kaydeden İran Cumhurbaşkanı, baskı ve tehdit politikaları devam ederken diyalogdan sonuç alınamayacağını belirtti.

İran'ın savaş başlatan taraf olmadığını ve bölgesel istikrarsızlık istemediğini belirten Pezeşkiyan, müzakerelerin ancak eşit şartlarda ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütülebileceğini ifade etti.

Öte yandan Pakistan Başbakanı Şerif de görüşmede, ülkesinin İran ile kardeşlik ve dayanışma ilişkilerini önemsediğini belirterek, mevcut gerilimin azaltılması için diplomatik çabalara aktif destek verdiklerini ifade etti.

Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Pakistan'ın Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile yürüttüğü temaslara işaret eden Şerif, bu girişimlerin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Pakistan'ın, İran'ın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan hiçbir adımı kabul etmeyeceğini vurgulayan Şerif, İran'ın baskı ve savaşla teslim alınamayacağını, İran halkının güçlü bir direnç gösterdiğini ve rejim değişikliği beklentilerinin gerçekçi olmadığını dile getirdi.

Mevcut dönemin son derece hassas olduğu, yanlış adımların bölgeyi daha büyük bir krize sürükleyebileceği uyarısında bulunan Pakistan Başbakanı, tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pezeşkiyan: 'İran baskı ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecek' - Son Dakika

SON DAKİKA: Pezeşkiyan: "İran baskı ve kuşatma altında dayatılan müzakerelere girmeyecek" - Son Dakika
