Pezeşkiyan Moskova\'da Putin ile ABD\'siz çözüm ve çok kutuplu dünya çağrısı yaptı

MOSKOVA, 28 Ekim (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ortadoğu ülkelerinin kendi sorunlarını ABD müdahalesi olmadan çözebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan salı günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, bölge ülkelerinin ABD yardımına güvenmemesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, "ABD'nin bölgedeki saldırgan adımlarının ardından çok kutuplu dünya düzeni için çalışmamız gerektiği herkes tarafından anlaşıldı" dedi.

Çok kutuplu bir dünyanın tüm ülkelerin yararına olacağını vurgulayan Pezeşkiyan, bu düzenin Rusya ve bağımsızlığını korumak isteyen diğer ülkeler için işbirliği fırsatları yaratacağını söyledi.