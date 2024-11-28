Piedmont'da Tesla Cybertruck Kazası: 3 Ölü

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SAN FRANCISCO, 28 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Piedmont kentinde kaza yapan Tesla Cybertruck'taki 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Piedmont polisi çarşamba günü erken saatlerde meydana gelen kazada aracın tamamen yandığını belirtti.

Polis, yangını söndürmeye çalıştıklarını ancak alevlerin yoğunluğu nedeniyle bunu başaramadıklarını kaydetti.

Araçtaki 4 kişiden 3'ünün olay yerinde hayatını kaybettiğini, ağır yaralı bir kişininse hastaneye kaldırıldığını belirten polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Alameda Adli Tıp Ofisi sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin "tanınmayacak durumda" olduğunu kaydederek kimlik belirleme sürecinin haftalar alabileceğini söyledi.