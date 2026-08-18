Eski AB elçisi: Türkiye\'nin AB\'ye bakışı yönetim anlayışıyla uyumlu

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - AB'nin eski Ankara Büyükelçisi Marc Pierini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önceliklerinin AB olmadığı" açıklamasına ilişkin, "Bu durum, hukukun üstünlüğü yapısının tasfiye edilmesi, adalet, sivil toplum ve medya alanlarında artık ortak değerlerin bulunmaması gibi Türkiye'deki yönetimin temel özellikleriyle ve Rusya'ya yaptırım uygulanmaması ve Suudi Arabistan ile üçlü savunma paktı gibi Türkiye'nin dış politika tercihleriyle uyumludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha merkezli El Cezire televizyonuna 15 Ağustos'ta verdiği röportajda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili sorusu üzerine, "Avrupa, 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine AB'ye katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne ala almazlarsa ne ala. Bizim için önceliğimiz AB değil ama AB'ye söylüyoruz, kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz" ifadelerini kullandı.

2006-2011 yıllarında görevde olan eski AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda kıdemli araştırmacı olan Marc Pierini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Pierini, Türkiye'nin dış politikasında AB'nin "bir öncelik olmadığı" yönündeki görüşün haftalar önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından dile getirildiğine işaret ederek, "Bu durum, hukukun üstünlüğü yapısının tasfiye edilmesi, adalet, sivil toplum ve medya alanlarında artık ortak değerlerin bulunmaması gibi Türkiye'deki yönetimin temel özellikleriyle ve Rusya'ya yaptırım uygulanmaması ve Suudi Arabistan ile üçlü savunma paktı gibi Türkiye'nin dış politika tercihleriyle uyumludur" değerlendirmesini yaptı.

"BRÜKSEL'DE MEMNUNİYETLE KARŞILANAN BİR AÇIKLIK OLACAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Pierini, bu retorik ve politika tercihinin Brüksel'de nasıl karşılanmasının beklendiği sorusuna yanıtında, "Bu tavır değişikliği Brüksel'de muhtemelen memnuniyetle karşılanan bir açıklık olarak değerlendirilecektir. Zira Türkiye, yıllardır AB'ye üyeliğin en büyük önceliği olduğunu iddia ederken, AB'nin kurucu ilkelerinden giderek uzaklaşıyordu. Bu tutarsızlık ortadan kalkmış ve böylelikle AB demokratik ilkelerinden uzaklaşmıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişte Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, Endonezya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyesi olduğu BRICS'e yönelik ilgisi ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dahil olmasının Türk dış politikasının dengesini Batı aleyhine, Doğu lehine kaydırdığını mı gösterdiği sorusu üzerine Pierini, "Türkiye, Doğu ve Batı'ya eşit mesafede bir politika izlemeye devam ediyor gibi görünüyor. Ukrayna ve İran'daki savaşların nasıl gelişeceği, bunun ne kadar uygulanabilir olduğunu gösterecektir" yanıtını verdi.