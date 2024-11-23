Pınar Kurt'un İlk Kitabı Yayınlandı

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İpsala Aliço Pehlivan İlkokulu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Pınar Kurt'un yazdığı kitap yayınlandı.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayalini gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

İlk kitabının yayınlandığını belirten Kurt, "Ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarımın desteğiyle hayallerimi gerçekleştirdim. Gerçekliğe Mahkum İki İnsan adlı kitabım okuyucularıma imzalıyorum. Özellikle kitabının düzenlenmesinde tasarımında ve basımında yanımda olan ve destek sağlayan Murat Akyol ağabeyime teşekkür ediyorum." dedi.

Kurt, kitabından elde edeceği geliri eğitiminde kullanacağını kaydetti.

İpsala'da Öğretmenler Günü kutlandı

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Anaokulu ve Atatürk Ortaokulu öğretmenlerini ziyaret etti.

Öğretmenlerle sohbet eden Sevgili ve Kerman, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sevgili ve Kerman, günün anısına öğretmenlere hediye takdim etti.

Keşan Belediyesi araç envanterine arazöz kazandırıldı

Keşan Belediyesi araç envanterine arazöz kazandırıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 4 ton kapasiteli arazözün Keşan'a kazandırıldığı belirtildi.

Arazözün özellikle kırsal bölgelerde ve ulaşılması güç arazilerde yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlayacağı aktarılan açıklamada, "Bu değerli katkısından dolayı Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikte, daha güvenli ve yaşanabilir bir Keşan için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.