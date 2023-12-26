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Pınarhisar Belediyesi halk toplantısı düzenlendi

Beşyol Mahallesi'nde yapılan toplantıda Belediye Başkanı İhsan Talay, son 5 yılda gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirdi ve yeni yılda planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Kırklareli'nde 7 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Pınarhisar Belediyesi halk toplantısı düzenlendi
26.12.2023 - 10:15,
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Pınarhisar Belediyesi halk toplantısı düzenledi.

Beşyol Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Talay, toplantıda, son 5 yılda gerçekleştirilen hizmetleri değerlendirdi.

Yeni yılda planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Talay, vatandaşların da istek ve önerilerini dinledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Kömürköy, Küçükyayla, Balkaya, Kızılağaç, Kışlacık, Hamidiye, Aksicim köyleri ile Kofçaz ilçesinin Yeni ve Yeşillik mahallelerine 28 aralık perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kömürköy, Küçükyayla, Balkaya, Kızılağaç, Kışlacık, Hamidiye, Aksicim köylerinde 10.00-15.00, Kofçaz ilçesinin Yeni ve Yeşillik mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA
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Hamidiye, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

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