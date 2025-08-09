Piraziz\'de Fındık Bahçelerinde Yangın

Giresun'un Piraziz ilçesinde iki ayrı fındık bahçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçenin Maden ile Kargı mahallelerindeki fındık bahçelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Her iki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.