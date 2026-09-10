PISA 2025'te Türk öğrenciler her dalda Fransızları geçti, Türkiye sıralamada yükseldi

Fransız Le Figaro Etudiant medya kuruluşunun haberine göre, Paris merkezli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 değerlendirme raporunda Türk öğrenciler, incelenen her eğitim dalında Fransız öğrencileri geçti.

Eğitim alanında haber yapan Fransız Figaro grubuna ait Le Figaro Etudiant medyası "PISA sıralaması. Türkiye bu yılın en iyi ilerlemelerinden birini nasıl elde etti?" başlıklı haberinde, OECD tarafından 91 ülkede öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü PISA 2025 değerlendirme raporunda Türkiye'nin sonuçları ele alındı.

Haberde, Türkiye'nin hem sıralama açısından hem de öğrencilerin puanları açısından PISA 2025'teki en iyi ilerlemelerden birini kaydettiği belirtilirken, PISA sıralamasına göre en iyi eğitim sistemleri genellikle Çin, Singapur, Tayvan, Güney Kore, Japonya'dan oluşmasına rağmen, söz konusu ülkelerin toplam puanlarında genel bir düşüşün gözlemlendiği kaydedildi.

Türkiye'nin söz konusu sıralamada Fransa'ya göre matematikte 6, okuma becerilerinde 10, bilim dallarında ise 8 sıra önde olduğu kaydedilen haberde, "Türkiye, PISA tarafından incelenen her dalda Fransa'yı geçiyor. Bu uluslararası eğitim sıralamasının sonuçları 8 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılırken, Fransız öğrenciler çok kötü bir performans sergiliyor. Ancak genel olarak bakıldığında, tarihsel olarak iyi performans göstermiş ülkeler arasında kendisini övebilenler nadir." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Türk öğrencilerin farklı eğitim dallarında kaydettiği ilerleme hakkında "OECD tarafından gerçekleştirilen 91 ülke sıralamasının birinci bölümünde, Türkiye işin içinden sıyrılan nadir ülkelerden biri." değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'nin 2025'te PISA sıralamasındaki yerini yükselttiği kaydedilen haberde, "Ankara, okuma becerilerinde 36'ncı sıradan 18'inci sıraya geçti, matematikte 36'ncı sıradan 28'inci sıraya ve fen bilimlerinde ise 31'inci sıradan 19'uncu sıraya. (Türkiye) Ayrıca puanlarını da yükseltebildi." ifadesi kullanıldı.

"Türk eğitim sistemi kalite açısından da öne çıkıyor"

Türkiye'nin okuma becerilerinde 2022'de 456 olan puanını 16 puan artırarak 472'ye, matematik alanında ise 454 olan puanını 8 puan artırarak 462'ye, fen bilimlerinde ise 476 olan puanını 18 puan artırarak 494'e yükselttiği aktarılan haberde, Türkiye'nin fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasını geçtiği vurgulandı.

Haberde, "PISA incelemelerine göre Türk eğitim sistemi kalite açısından da öne çıkıyor." ifadesi kullanılırken, OECD'nin raporuna göre Türk öğrencilerin yüzde 68'inin "işler zorlaştığında ek çaba sarf ettiği", bu oranın OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 60 olduğu aktarıldı.

Türk öğrencilerin yüzde 74'ünün, öğretmenlerinin her bir öğrencinin eğitimine ilgi gösterdiğini belirttiği aktarılan haberde, şu değerlendirmeye yer verildi:

"(OECD analisti) Eric Charbonnier, Türkiye'nin dezavantajlı eğitim kurumlarına yönelik politika geliştirdiğini kaydetti. Ancak OECD analisti, bir ülkenin PISA (sıralamasında) ilerleme kaydetmesi genellikle üst üste eklenen birçok reformla anlatılabileceğini hatırlatıyor. Charbonnier, bu ülkedeki öğretmen açığının daha az olduğunu belirtti."

Haberde, Milli Eğitim Bakanlığının son 25 yılda, öğrencilerin eğitim seviyesini iyileştirmeye yönelik ciddi reformlar yürüttüğü kaydedildi.

Haberde yer verilen OECD'nin 2023'te yayımlanan raporuna göre, Türkiye eğitime erişimi artırmak için çalışmalarına 2000'li yılların başında başlarken, özellikle okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu illere odaklandı ve kız ve erkek öğrenciler arasındaki eşitsizliği azaltmaya çabaladı.