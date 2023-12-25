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Irak'ta terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı Malatya'ya getirildi - Son Dakika
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Irak'ta terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı Malatya'ya getirildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı, askeri uçakla Malatya'ya getirildi. Şehidin naaşı, ailesi, yetkililer ve askeri erkan tarafından karşılandı. Yarın öğle vakti Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.

Irak\'ta terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın\'ın naaşı Malatya\'ya getirildi
25.12.2023 - 21:12,
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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı memleketi Malatya'ya getirildi.

Hakkari'den askeri uçakla Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığına getirilen Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Bu sırada şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehit Taşkın'ın naaşı, babası Engin ile annesi Ümmühan, kardeşleri ve yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na götürülen Taşkın'ın naaşı yarın öğle vakti burada kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Irak'ta terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı Malatya'ya getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın naaşı Malatya'ya getirildi - Son Dakika
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