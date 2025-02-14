PKK/KCK İddiasıyla 10 Belediye Yetkilisi Tutuklandı

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Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkındaki hakimliğin karar yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 10 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla belediyelere yerleştirildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğinin karar yazısında, şüphelilerin terör örgütünün üst düzey örgüt mensuplarının talimatlarıyla, örgütün sözde "demokratik özerklik" planını hayata geçirmek amacıyla söz konusu ilçe belediyelerinde kritik konumlara getirildikleri aktarıldı.

Yazıda, bu şekilde terör örgütüyle organik bağ kurmak yoluyla hiyerarşik yapı içerisinde gerçekleştirdikleri çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik içeren eylemleri değerlendirildiğinde şüphelilerin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu ve tutuklama nedeni bulunduğu kaydedildi.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre şüphelilerin suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı, suçun katalog suçlardan olduğu, suç için Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında, kaçacaklarına yönelik somut olgunun bulunduğu aktarılan yazıda, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirmesi yer aldı.

Yazıda, şüpheliler Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İkbal Polat'ın tutuklanmalarına karar verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

Soruşturmada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği kaydedilmişti.

Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüphelilerden 8'inin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.