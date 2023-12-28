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PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Osmaniye merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin Suriye'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
28.12.2023 - 10:07,
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OSMANİYE merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Osmaniye merkezli Adana, Mersin, İzmir ve Manisa'da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Kimlikleri saptanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Osmaniye'de ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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