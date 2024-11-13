PKK'lı 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.