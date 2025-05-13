PKK'nın Fesih Kararı... Muharrem İnce: "Ancak Kapalı Kapılar Ardında Kiminle, Neyin Pazarlığını Yaptınız?"

(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yaptığı değerlendirmede, "Herkesten fazla terörün bitmesini ve barış ikliminin gelmesini istiyoruz. Ancak kapalı kapılar ardında kiminle, neyin pazarlığını yaptınız? Bunu bilmek hakkımız. On binlerce vatan evladının kanı yerdeyken; şehitlerimizin hatırasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını, Lozan'ı hangi çıkarlar uğruna masaya sürdünüz" diye sordu.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı. İnce'nin açıklaması şöyle:

"Terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıklıyor. Peki ya çatı örgütü KCK? KCK da feshedildi mi? Alt kolları olan; Irak'ta HPG, Suriye'de YPG, İran'da PJAK hala faaliyetlerini sürdürüyor mu? Yoksa bu sadece isim değiştirerek milleti aldatma çabası mı? Herkesten fazla terörün bitmesini ve barış ikliminin gelmesini istiyoruz. Ancak kapalı kapılar ardında kiminle, neyin pazarlığını yaptınız? Bunu bilmek hakkımız. On binlerce vatan evladının kanı yerdeyken; şehitlerimizin hatırasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını, Lozan'ı hangi çıkarlar uğruna masaya sürdünüz? Erdoğan'ın tekrar seçtirecek anayasa değişikliğinde uzlaştığınız bütün meselenin bu olduğu doğru mu? Eğer bunlar doğruysa Türk milletine bu ihanetin hesabını nasıl vereceksiniz? Şehit ailelerinin feryadı kulağınıza ulaşmıyor mu?"