Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum - Son Dakika
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Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum

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Sürecin mimarı Bahçeli\'den PKK\'nın silah bırakmasına ilk yorum
11.07.2025 12:10
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Sürecin mimarı Bahçeli\'den PKK\'nın silah bırakmasına ilk yorum
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PKK'lı bir grubun Süleymaniye'de silahlarını yakarak imha etmesine Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından olan Devlet Bahçeli'den ilk yorum geldi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır. DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütünün Süleymaniye'de silah bırakmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın videolu mesajına gönderme yaparak "Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür" dedi.

DEM PARTİ'YLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

MHP lideri, DEM Parti'nin rolü için de "Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır" yorumu yaptı.

Açıklamasında "Terörsüz Türkiye" hedefinin sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe aldığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanda ülkemiz diğer yanda mücavir bölgeler yepyeni ve ümit dolu bir döneme etap etap ilerleyiş ve geçiş halindedir. Türkiye mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir.27 Şubat İmralı açıklamasıyla gündeme gelen "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"na muvafık ve müzahir şekilde bölücü terör örgütü PKK 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12'inci kongresini toplayarak örgütsel varlığını feshettiğini ve silahı bıraktığını ilan etmiştir.

"PKK'NIN KURUCU ÖNDERLİĞİ SÖZÜNÜ TUTMUŞTUR"

Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK'nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır.

Bir devlet politikası halini alan "Terörsüz Türkiye" kararlılığını bidayetinden itibaren sahiplenen ve her türlü özveriyi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti süreci sonuna kadar sahiplenmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bihakkın muhafaza etmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır.

Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Provokasyon ortamını canlı tutmak maksadıyla istismar, iftira ve inkâr yarışına giren siyasi ve ideolojik mahiyetli çevreler yeşeren umutlar, genişleyen barış ve huzur iklimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır.

Hakikaten hem Türkiye'miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır. Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır. Terörsüz Türkiye; milli birlik ve dayanışmanın mutlak ve mütemadi kuvvesidir.

Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Devlet Bahçeli, DEM Parti, Siyaset, Türkiye, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürecin mimarı Bahçeli'den PKK'nın silah bırakmasına ilk yorum - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    tarihe geçtin bilge lider Allah senden razı olsun at olur meydan kalır yiğit olur şan kalır yiğitsin yiğit 42 169 Yanıtla
  • 14531453:
    ülke,nin içinden geçtiniz 154 15 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    devletimiz var olsun... 42 37 Yanıtla
  • 205622:
    ceylan derisi koltuklar çok rahattır ins 54 10 Yanıtla
  • Aa145394:
    hala kurucu önder diyor ya, Allah insandan beynini almasın 9 7 Yanıtla
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