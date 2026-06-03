PKK Propagandası Yapan Sanığa 23 Yıla Kadar Hapis İstemli Dava - Son Dakika
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PKK Propagandası Yapan Sanığa 23 Yıla Kadar Hapis İstemli Dava

03.06.2026 10:18
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Adana'da korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 23 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla 2 Şubat'ta tutuklanan V.S. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanığın, 19 ve 20 Ocak'ta Dağlıoğlu Mahallesi'nde örgüt üyeleriyle çöp konteynerlerini kullanarak yolu bir süre trafiğe kapattığı, güvenlik güçlerine taş, sopa, tekme ve yumruklu saldırıda bulunduğu belirtildi.

İddianamede, kimliğini gizlemek için yüzünü bez parçasıyla örttüğü aktarılan V.S'nin, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, yolda lastik yaktığı, cep telefonunda eylemlerine ilişkin görüntüler tespit edildiği ve sosyal medya hesabında terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

İkametinde yapılan aramalarda örgütsel flama ve yasaklı kitap ele geçirilen sanığın, "görevi yaptırmamak için direnme", "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu malına zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ile "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından 5 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK Propagandası Yapan Sanığa 23 Yıla Kadar Hapis İstemli Dava - Son Dakika

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