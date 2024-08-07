PKK/YPG, Deyrizor'daki Arap aşiretlerine karşı silahlı unsurlar sevk etti - Son Dakika
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PKK/YPG, Deyrizor'daki Arap aşiretlerine karşı silahlı unsurlar sevk etti

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG, baskısı altında tuttuğu Arap aşiretlerine karşı silahlı unsurlar sevk etti. PKK/YPG, Deyrizor'da sözde 'sokağa çıkma yasağı' ilan etti.

07.08.2024 14:16
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/ YPG, baskısı altında tuttuğu Arap aşiretlerine karşı silahlı unsurlar sevk etti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki Haseke'nin bölgelerinden Deyrizor kırsalında baskısı altında olan Arap aşiretlerine karşı yaklaşık 500 terörist gönderdi.

Çatışmaların olduğu bölgeye çok sayıda terörist sevk eden PKK/YPG, Arap aşiretlerinin yoğun olarak yaşadığı Deyrizor'da sözde "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.

Arap aşiretleri, sabah saatlerinde Deyrizor kırsalındaki Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde PKK/YPG'nin sözde yol kontrol noktaları ile karargahlarına saldırı düzenlemişti.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK/YPG, Deyrizor'daki Arap aşiretlerine karşı silahlı unsurlar sevk etti - Son Dakika

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