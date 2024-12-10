PKK/YPG Üyesine 15 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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PKK/YPG Üyesine 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da tutuklanan H.D. için, PKK/YPG üyeliğinden 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

10.12.2024 10:17
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Adana'da, terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başsavcılıkça terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 27 Kasım'da tutuklanan Suriye uyruklu H.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık H.D. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın PKK/YPG üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği, dijital materyalinde terör örgütü içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

Emniyetteki ifadesinde 2020 yılına kadar Güney Kore'de yaşadığını ve Türkiye'ye hiç gelmediğini öne süren H.D'nin vize ve pasaport kayıtlarına göre örgütsel faaliyet için Türkiye'ye giriş çıkış yaptığının tespit edildiği, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı ifade edildi.

H.D'nin örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede terör örgütü PKK/YPG adına istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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