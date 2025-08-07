Plan-S, Uydu Tabanlı IoT Hizmetlerini Genişletiyor

Küresel ölçekte uydu tabanlı IoT (nesnelerin interneti) haberleşme hizmeti sunmak için yatırım yapan Plan-S, uydularına yenilerini eklerken yer istasyonlarındaki varlığını da artırıyor.

Yeni nesil uydu ve uzay teknolojilerine yönelik olarak 2021 yılında kurulan Plan-S, hedeflerine ulaşmak için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yakın yörüngede çalışan takım uyduları aracılığıyla IoT haberleşme, yeryüzü gözlem, uzaktan algılama gibi ihtiyaçları karşılayan Plan-S, geliştirdiği uydu tabanlı IoT iletişim ağı Connecta IoT Network ile karasal altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde düşük güç tüketimli, uygun maliyetli ve güvenilir bağlantı sağlıyor.

" Türkiye'nin en hızlı büyüyen uzay firması" olarak dikkati çeken Plan-S'nin, uzaya gönderdiği uydu sayısı 17'ye, Connecta IoT Network takım uydusunda ticari olarak hizmet veren uydu sayısı 12'ye ulaştı.

Uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri alanında etkin aktör haline gelen Plan-S, kritik altyapıların etkin kullanımına yönelik çözümler sunuyor.

Plan-S, kendi geliştirdiği yer istasyonlarıyla da küresel uydu iletişim altyapısını güçlendiriyor. Şirketin mühendislik ekibi tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen istasyonlar, operasyonel etkinliği önemli ölçüde artırıyor.

Şirket, yer istasyonlarıyla küresel uydu iletişim altyapısını güçlendiriyor. Ankara'da 2, Erzurum ve İsveç'te görev yapan toplam 4 istasyon sayesinde Plan-S, yakın dünya yörüngesindeki uydularıyla daha sık iletişim kurarak operasyonel verimliliğini en üst seviyeye taşıyor.

Ankara'daki ilk istasyonu tedarik eden Plan-S, daha sonra kurduğu 3 yer istasyonunu ise yerli olarak üretip devreye aldı.

Plan-S, kendi uyduları için özel olarak tasarladığı yerli yer istasyonlarını Ankara ve Erzurum'da kullanırken, kutupsal yörüngedeki uydularla daha sık temas sağlamak amacıyla İsveç'te stratejik noktaya kendi geliştirdiği üçüncü istasyonunu kurdu. Tüm donanım ve yazılımları şirket bünyesinde geliştirilen bu istasyonlar, uyduların görevlerini daha hızlı ve etkili şekilde yerine getirmesine olanak tanıyor.

İsveç'teki yer istasyonu, özellikle kutup bölgelerine yakınlığı sayesinde kutupsal yörüngede dönen uydularla çok daha sık iletişim kurulmasını sağlıyor. S/UHF bantlarında operasyonel kontrol sunan tamamen Plan-S üretimi ticari yer istasyonu olan bu altyapı, düşük parazit seviyesi, ekstrem iklim ortamlarında çalışma kabiliyetine de sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Plan-S'nin geliştirdiği merkezi kontrol yazılımı sayesinde tüm istasyonlar tek merkezden yönetiliyor. Otomatik görev planlaması ve acil durumlara anında müdahale olanağı sunan bu sistem, insan müdahalesini minimuma indirerek operasyonel sürekliliği garanti altına alıyor.

Yeni yer istasyonları kurulacak

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, AA muhabirine, küresel ölçekte uydu tabanlı IoT (nesnelerin interneti) haberleşme hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hizmet kalitesini artırmak için uydu sayısını artırmaya çalışırken bunu yer istasyonlarıyla desteklediklerini vurgulayan Gümüşay, "Kendi geliştirdiğimiz yazılım altyapısıyla uydularımız bu istasyonlar arasında otonom şekilde geçiş yapabiliyor. Bu da bize hem operasyonel hız hem de yüksek esneklik kazandırıyor. Farklı bantlarda çalışan ve daha yüksek kapasiteli yeni istasyonlar üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlarımızı kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Yasal regülasyon süreçlerinin tamamlandığı bölgelerde yeni yer istasyonlarının kurulması planlanıyor. Bu sayede Plan-S, dünya genelinde kapsama alanını daha da genişleterek küresel uydu hizmetlerini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Plan-S Teknoloji ve Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Cengiz de uyduların yanında yer istasyonlarıyla da dünya genelinde bir uydu ağı kurduklarını belirtti. Cengiz, "Bu altyapının tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Türkiye'den dünyaya uzanan bu yüksek teknoloji ağıyla sadece haberleşmeyi değil, teknolojik bağımsızlığımızı da büyütüyoruz." şeklinde konuştu.