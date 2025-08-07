Plan-S, Uydu Tabanlı IoT Hizmetlerini Genişletiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Plan-S, Uydu Tabanlı IoT Hizmetlerini Genişletiyor

07.08.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plan-S, yeni uydular ekleyerek ve yer istasyonlarını artırarak küresel IoT haberleşme ağını güçlendiriyor.

Küresel ölçekte uydu tabanlı IoT (nesnelerin interneti) haberleşme hizmeti sunmak için yatırım yapan Plan-S, uydularına yenilerini eklerken yer istasyonlarındaki varlığını da artırıyor.

Yeni nesil uydu ve uzay teknolojilerine yönelik olarak 2021 yılında kurulan Plan-S, hedeflerine ulaşmak için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yakın yörüngede çalışan takım uyduları aracılığıyla IoT haberleşme, yeryüzü gözlem, uzaktan algılama gibi ihtiyaçları karşılayan Plan-S, geliştirdiği uydu tabanlı IoT iletişim ağı Connecta IoT Network ile karasal altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde düşük güç tüketimli, uygun maliyetli ve güvenilir bağlantı sağlıyor.

" Türkiye'nin en hızlı büyüyen uzay firması" olarak dikkati çeken Plan-S'nin, uzaya gönderdiği uydu sayısı 17'ye, Connecta IoT Network takım uydusunda ticari olarak hizmet veren uydu sayısı 12'ye ulaştı.

Uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri alanında etkin aktör haline gelen Plan-S, kritik altyapıların etkin kullanımına yönelik çözümler sunuyor.

Plan-S, kendi geliştirdiği yer istasyonlarıyla da küresel uydu iletişim altyapısını güçlendiriyor. Şirketin mühendislik ekibi tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen istasyonlar, operasyonel etkinliği önemli ölçüde artırıyor.

Şirket, yer istasyonlarıyla küresel uydu iletişim altyapısını güçlendiriyor. Ankara'da 2, Erzurum ve İsveç'te görev yapan toplam 4 istasyon sayesinde Plan-S, yakın dünya yörüngesindeki uydularıyla daha sık iletişim kurarak operasyonel verimliliğini en üst seviyeye taşıyor.

Ankara'daki ilk istasyonu tedarik eden Plan-S, daha sonra kurduğu 3 yer istasyonunu ise yerli olarak üretip devreye aldı.

Plan-S, kendi uyduları için özel olarak tasarladığı yerli yer istasyonlarını Ankara ve Erzurum'da kullanırken, kutupsal yörüngedeki uydularla daha sık temas sağlamak amacıyla İsveç'te stratejik noktaya kendi geliştirdiği üçüncü istasyonunu kurdu. Tüm donanım ve yazılımları şirket bünyesinde geliştirilen bu istasyonlar, uyduların görevlerini daha hızlı ve etkili şekilde yerine getirmesine olanak tanıyor.

İsveç'teki yer istasyonu, özellikle kutup bölgelerine yakınlığı sayesinde kutupsal yörüngede dönen uydularla çok daha sık iletişim kurulmasını sağlıyor. S/UHF bantlarında operasyonel kontrol sunan tamamen Plan-S üretimi ticari yer istasyonu olan bu altyapı, düşük parazit seviyesi, ekstrem iklim ortamlarında çalışma kabiliyetine de sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Plan-S'nin geliştirdiği merkezi kontrol yazılımı sayesinde tüm istasyonlar tek merkezden yönetiliyor. Otomatik görev planlaması ve acil durumlara anında müdahale olanağı sunan bu sistem, insan müdahalesini minimuma indirerek operasyonel sürekliliği garanti altına alıyor.

Yeni yer istasyonları kurulacak

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, AA muhabirine, küresel ölçekte uydu tabanlı IoT (nesnelerin interneti) haberleşme hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hizmet kalitesini artırmak için uydu sayısını artırmaya çalışırken bunu yer istasyonlarıyla desteklediklerini vurgulayan Gümüşay, "Kendi geliştirdiğimiz yazılım altyapısıyla uydularımız bu istasyonlar arasında otonom şekilde geçiş yapabiliyor. Bu da bize hem operasyonel hız hem de yüksek esneklik kazandırıyor. Farklı bantlarda çalışan ve daha yüksek kapasiteli yeni istasyonlar üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlarımızı kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Yasal regülasyon süreçlerinin tamamlandığı bölgelerde yeni yer istasyonlarının kurulması planlanıyor. Bu sayede Plan-S, dünya genelinde kapsama alanını daha da genişleterek küresel uydu hizmetlerini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Plan-S Teknoloji ve Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Cengiz de uyduların yanında yer istasyonlarıyla da dünya genelinde bir uydu ağı kurduklarını belirtti. Cengiz, "Bu altyapının tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Türkiye'den dünyaya uzanan bu yüksek teknoloji ağıyla sadece haberleşmeyi değil, teknolojik bağımsızlığımızı da büyütüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, ankara, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Plan-S, Uydu Tabanlı IoT Hizmetlerini Genişletiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
15:17
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
15:06
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
15:00
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
14:53
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
14:44
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
14:32
Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:37:25. #7.11#
SON DAKİKA: Plan-S, Uydu Tabanlı IoT Hizmetlerini Genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.