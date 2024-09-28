PMD Genel Kurulu: Kemal Aktaş Yeniden Başkan - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

PMD Genel Kurulu: Kemal Aktaş Yeniden Başkan

PMD Genel Kurulu: Kemal Aktaş Yeniden Başkan

Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 34. genel kurulunda Kemal Aktaş tek listeyle başkan seçildi.

28.09.2024 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Parlamento Muhabirleri Derneği'nin (PMD) 34'üncü Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimlerde, mevcut Başkan Kemal Aktaş yeniden bu göreve getirildi.

PMD'nin 34'üncü Olağan Genel Kurulu, Ankara Sanayi Odası (ASO) Salonu'nda toplandı. Divan Başkanlığını Remzi Dilan'ın üstlendiği Genel Kurul'da açılış konuşmasını mevcut PMD Başkanı Kemal Aktaş yaptı. Aktaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TBMM çatısı altında örgütlenmesiyle diğer meslek örgütlerinden ayrılan derneğimiz, gazetecilik mesleğinin kazanımlarını, basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik girişimlere karşı, kimi zaman tek başına, kimi zaman diğer meslek örgütleriyle dayanışma içerisinde verilen mücadelelerin içinde oldu. Medya Dayanışma Grubu, basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkılması adına çok önemli bir işlev görmektedir. Yine altını çizmek isterim ki 2022 yılında iktidarın 'Dezenformasyonla mücadele' adı altında gündeme getirdiği yasal düzenlemeyi medya dayanışma grubu basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya dönük sansür girişimi, bir korku iklimi yaratma çabası olarak gördü ve dezenformasyon düzenlemesine karşı hep birlikte mücadele yürüttük."

Nazmi Bilgin: "Basın özgürlüğü adına verdiğimiz mücadelede yan yana yürümek bizim için kıymetlidir"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de genel kurula mesaj gönderdi. Bilgin'in mesajı şöyle:

"PMD'nin basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti konularında gösterdiği kararlı duruş ve gazetecilik mesleğine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Gazeteciler Cemiyeti'nin de içinde yer aldığı Medya Dayanışma Grubu'nun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu güçlü ortaklığın ilerleyen süreçlerde daha da güçlenerek süreceğine inanıyoruz. Demokrasi ve basın özgürlüğü adına verdiğimiz ortak mücadelede yan yana yürümek bizim için kıymetlidir."

Kemal Aktaş yeniden başkan seçildi

Çalışma ve denetim raporlarının okunup oylanmasından sonra, PMD'nin yeni yönetimine gayri menkul alım satımında yetki verildi. Daha sonra Kemal Aktaş'ın yeniden aday olduğu seçimler yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimlerde, genel kurula katılan 74 üyeden 72'si oy kullandı. Aktaş'ın yeniden başkan seçildiği PMD'nin yeni yönetiminde Özgür Akbaş, Murat Şahin, Murat Akar, Besti Karalar, Ayşegül Melisa Kahvecioğlu ve Alp Özden yer aldı. Yeni yönetim, 30 Eylül Pazartesi günü kendi arasında görev dağılımı yapacak.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Kemal Aktaş, Politika, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel PMD Genel Kurulu: Kemal Aktaş Yeniden Başkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:45:00. #1.13#
SON DAKİKA: PMD Genel Kurulu: Kemal Aktaş Yeniden Başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement