Podemos lideri: Neden kimse ABD\'yi Filistin soykırımının işbirlikçisi olarak göstermiyor?

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İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisinin lideri Ione Belarra, "Neden kimse ABD'yi Filistin halkına yönelik soykırımın işbirlikçisi olarak göstermeye cesaret edemiyor? Bunu sadece Podemos yapıyor." dedi.

Belarra, 6-9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili olarak, partisinin Asturias bölgesinde düzenlediği mitingte yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu ABD'ye karşı sessiz kalmakla eleştirdi.

"Filistin'de gözlerimizin önünde bir soykırım yapıldığını herkes görürken, neden kimse bir şey diyemiyor? Çünkü gerçek sorumlu ABD'yi kimse işaret etmeye cesaret edemiyor." ifadelerini kullanan Belarra, " Gazze'yi bombalayan İsrail'in silah tedarikçisinin ABD olduğunu ve bunun açıkça söylenmesi gerektiğini" belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski savcısı Olga Rodriguez'in, "İsrail'i silahlandırdığı için ABD'nin de bu soykırımın bir sorumlusu olabileceğini söylediğini" aktaran Belarra, "Neden kimse ABD'yi Filistin halkına yönelik soykırımın işbirlikçisi olarak göstermeye cesaret edemiyor? Bunu sadece Podemos yapıyor." diye konuştu.

"ABD de bu soykırımın bir ortağı olarak düşünülebilir"

Öte yandan, UCM eski savcısı Luis Moreno Ocampo da İspanya'nın El Diario gazetesine verdiği demeçte, "Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gazze'de bir soykırım olduğuna kanaat getiriyorsa, İsrail'e silah temin eden ABD de bu soykırımın bir ortağı olarak düşünülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika'nın UAD'de İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına değinen Ocampo, şu ifadeleri kullandı:

"Suçu, soykırım riskini analiz etti ve Filistinlilerin soykırım kurbanı olma tehlikesinin yakın olduğunu gördü. Mahkeme, soykırım riskinin bulunduğunu söyledi. İsrail aynı şeyi yapmaya devam ederse, bu soykırımı yapıyor demektir. Soykırıma suç ortaklığı, önemli miktarda maddi sevkiyat yapan bir devletin, soykırım niyetinde olan bir gruba katkıda bulunduğunu bilmesini gerektirir. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail tarafından soykırım yapıldığına karar verirse, ABD'nin İsrail'e yaptığı katkılar da soykırım olarak değerlendirilebilir."