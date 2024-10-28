Polatlı\'da "Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Fatih Mahallesi Dede Korkut Mahalle Konağı önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, burada yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliğin önemini vurguladı, terörü lanetledi.

Kaymakam Bulacak, "Bizler bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece hiçbir örgüt, hiçbir şer güç bu ülkeye, bu topraklara zarar veremeyecektir. Yaşasın Cumhuriyet." dedi.

Kaymakam Bulacak, Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bugüne kadar bu toprakları vatan kılan bütün şehitleri ve Ankara TUSAŞ saldırısında canlarını veren bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Yürüyüşe, Kaymakam Murat Bulacak ile Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Garnizon Komutan Vekili Füze Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yalbır, Polatlı İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Polatlı Kent Konseyi Başkanı Serpil Öztürk, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşe katılanlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.