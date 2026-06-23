Polatlı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi - Son Dakika
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Polatlı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Polatlı\'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi
23.06.2026 17:32
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Polatlı'da otomobilin kamyona çarpması sonucu ölen 4 kişi, düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona çarptığı kazada hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı. Berşan Yücel'in cenazesi, Polatlı ilçesi Yeni Mahalle Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedilirken, Devran Kart'ın cenazesi Haymana ilçesinde, Raziye ve Şükran Yanok kardeşlerin cenazeleri ise Polatlı'nın Kuşcu Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emre EFE/POLATLI (Ankara),

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Polatlı, Ankara, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polatlı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polatlı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi - Son Dakika
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