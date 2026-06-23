CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona çarptığı kazada hayatını kaybeden 4 kişi, son yolculuğuna uğurlandı. Berşan Yücel'in cenazesi, Polatlı ilçesi Yeni Mahalle Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedilirken, Devran Kart'ın cenazesi Haymana ilçesinde, Raziye ve Şükran Yanok kardeşlerin cenazeleri ise Polatlı'nın Kuşcu Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Emre EFE/POLATLI (Ankara),
Son Dakika › Güncel › Polatlı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi - Son Dakika
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