Polis, Adana Sarıçam'da iş yerine molotofkokteyli atan 2 şüphelinin peşine düştü - Son Dakika
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Polis, Adana Sarıçam'da iş yerine molotofkokteyli atan 2 şüphelinin peşine düştü

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerine kimliği belirlenemeyen 2 kişi molotofkokteyli attı. Çıkan yangın çevredekilerce söndürülürken polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'ndeki iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Molotofkokteyllerinden biri iş yerine isabet etti. İş yerinde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Polis, Adana Sarıçam'da iş yerine molotofkokteyli atan 2 şüphelinin peşine düştü - Son Dakika
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