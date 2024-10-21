Polis Aracına Kundaklama - Son Dakika
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Polis Aracına Kundaklama

Polis Aracına Kundaklama

Seydişehir'de husumet yüzünden polis memurunun aracı kundaklayan şüpheli tutuklandı.

21.10.2024 23:59
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polis memuru Hacı Kenger'in evinin önünde park halindeki hafif ticari aracı kundaklayar Yaşar Önsesveren, polis ekiplerince yakalandı. Aralarındaki husumetten dolayı aracı kundakladığı öne sürülen Önsesveren, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi İbrahim Hakkı Müftü Caddesi üzerindeki Fatih Apartmanı önünde meydana geldi. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hacı Kenger'in evinin önünde park halindeki 07 AVA 665 plakalı hafif ticari aracında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki iki otomobile de sıçradı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kenger'e ait hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, diğer iki otomobilde zarar oluştu.

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şapkalı bir kişinin elinde bidonla aracın yanından koşarak uzaklaştığını, ardından da yangının başladığını belirledi. Ardından kimliği belirlenen şüpheli Yaşar Önsesveren, düzenlenen operasyonla yakalandı. Aralarındaki husumetten dolayı aracı kundakladığı itiraf ettiği sürülen Önsesveren, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA

Kaynak: DHA

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