Polis Haftası Korteji İstanbul\'da Yapıldı

05.04.2026 14:16
İstanbul'da, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında, motorize ekiplerce kortej geçişi yapıldı.

Kutlama programı kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan motorize ekipler, Beşiktaş ve Karaköy üzerinden sahil güzergahını takip ederek, tarihi yarımadaya ilerledi.

Geçiş sırasında motorize ekipler siren çalarken, vatandaşlar da el salladı, cep telefonlarıyla görüntü aldı. Konvoyun geçişine polis helikopteri de havadan eşlik etti.

Konvoyun ulaştığı Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen programda, bando takımı da marşlar çaldı. Programda, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Tören sonunda motosikletli yunus polisleri, etkinliği izleyen vatandaşlar için gösteri yaptı.

Selami Yıldız, buradaki konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "181 yıldır milletimize şanla şerefle hizmet eden teşkilatımız, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Bu uğurda şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum, fedakar ailelerini de tebrik ediyorum." dedi.

Gençlerin bu kutsal göreve yönelmesini arzuladıklarını belirten Yıldız, "Gençlerimizin millete hizmette bulunmalarını ve bu şerefli üniforma altında görev yapmalarını arzu ediyoruz. Biz bu şehrin emniyetiyiz, bu şehir bizim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
