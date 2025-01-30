Polis-Kendini Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
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Polis-Kendini Tanıtan Dolandırıcılar Yakalandı

İzmir Bayraklı'da yaşlı kadını dolandırmaya çalışan iki şüpheli, evde yakalandı.

30.01.2025 00:17
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde aradıkları yaşlı kadına kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yaşlı kadının evine geldikleri esnada gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan A.K. (77) kendisini arayıp polis-savcı olarak tanıtarak para ve altın isteyen, evine de ekmek ile süt getirdiği bahanesiyle girmeye çalışan şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Bayraklı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, A.K'nin evinde ve mahallesinde tedbir aldı. A.K'den kendisini arayan şüphelilere para ve altın dolu poşeti hazırladığını, eve gelip alabileceklerini söylemesini isteyen ekipler, evde ve sokakta beklemeye başladı.

Eve giren ve poşeti alan F.K'yi (20) yakalayan ekipler, sokakta gözcülük yapan Y.T'yi (26) de gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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