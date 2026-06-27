Polis Köpeği Kurtardı - Son Dakika
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Polis Köpeği Kurtardı

Polis Köpeği Kurtardı
27.06.2026 12:49
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İlkadım'da yaralı köpeğe polis ekipleri su verdi, ardından veteriner tedavisi için teslim etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpeğe polis ekipleri su içirdi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Liman Mahallesi'nde tramvay durağı yanında aracın çarpması sonucu bir köpeğin yaralandığı ihbarını aldı.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeğe pet şişeyle su verdi.

İlkadım Belediyesi ekiplerine teslim edilerek veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin köpeğe su verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Pozitron Emisyon Tomografisi, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, İlkadım, Güncel, Samsun, Polis, Yaşam, Son Dakika

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