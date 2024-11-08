Polis Maskeli Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis Maskeli Dolandırıcılar Yakalandı

Polis Maskeli Dolandırıcılar Yakalandı

11 kişilik dolandırıcı grup, telefonla 4.15 milyon lira vurgun yaparken yakalandı.

08.11.2024 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telefonda kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak, aradıkları kişileri kandırıp milyonlarca liralık vurgun yapan 11 kişilik örgüt 4 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin son üç ay içinde 4 milyon 150 bin liralık parayı kendi hesaplarına havale ettirdikleri tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından telefon dolandırıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin, telefonda kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak, aradıkları kişileri kandırdığı ve milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan ilk operasyonla yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yapılan ikinci dalga operasyonda İstanbul, Kocaeli, Adana ve Aydın illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında soruşturması dosyasında aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

4 BİN 150 BİN LİRALIK VURGUN

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada, şüphelilerin telefonla aradıkları kişileri "Banka hesabınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş. Operasyon bitene kadar tüm paranızı göndereceğimiz hesap numarasına gönderin. Operasyon bitince paranızı geri alacaksınız" diyerek kandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin son 3 ay içinde gerçekleştirdikleri 11 eylemde toplam 4 bin 150 bin liralık vurgun yaptıkları belirlendi. Operasyon sırasında mağdurların gönderdikleri paralara bankalarda bloke konarak sahiplerine geri verildiği öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Operasyon, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Güncel, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Maskeli Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı Narin Güran davasında mahkeme başkanı, bakanlık avukatlarına kızdı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş’a yüklendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi
12:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum: Makamı suistimal eden bedelini öder
10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
17:52 Mansur Yavaş ’istifa’ iddialarına nokta koydu Mansur Yavaş 'istifa' iddialarına nokta koydu
17:45 İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Batı’ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya PKK ve FETÖ çağrısı: Net iş birliği görmek istiyoruz
17:27 En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var En zararlı gıda belli oldu: Hemen hemen her yemekte var
17:12 Kylian Mbappe’ye ağır darbe Kylian Mbappe'ye ağır darbe
17:06 Arda Güler’e bir talip daha çıktı Arda Güler'e bir talip daha çıktı
17:05 ’’Narin’i Nevzat mı öldürdü’’ sorusuna anne Yüksel Güran’dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu ''Narin'i Nevzat mı öldürdü?'' sorusuna anne Yüksel Güran'dan çarpıcı yanıt: Belli olmuyor mu?
17:01 Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı Türkiye kripto piyasasında beklenmedik çekilme kararı: Finans devi operasyonlarını sonlandırdı
17:00 Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 13:50:37. #1.13#
SON DAKİKA: Polis Maskeli Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.