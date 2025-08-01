Polis Memuru Ailesini Öldürüp İntihar Etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yıllık izindeki polis memuru, karısı ile 2 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki 4 katlı apartmanda yaşayanlar, binanın giriş katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Coşkun S'nin (35), karısı Nazlı ile çocukları Duru (2) ve Yağız S'yi (7) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Nazlı S. ile çocukları Duru ve Yağız S'nin cenazeleri, aile yakınları tarafından morgdan alınarak Hacı Süleyman Civan Fetih Cami'sine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki çocuğunun naaşları Servergazi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Coşkun S'nin cenazesinin ise Burdur'un Gölhisar ilçesinde defnedildiği öğrenildi.

Törene aile yakınları katıldı.

Polis memuru Coşkun S'nin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli olduğu, birkaç gün önce yıllık izin alarak Denizli'ye geldiği ve kayınvalidesinin evinde yaşayan ailesiyle birlikte kaldığı öğrenildi.