Polis Memuru Kadını Kurtardı - Son Dakika
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Polis Memuru Kadını Kurtardı

Polis Memuru Kadını Kurtardı
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Konya'da bir polis memuru, nefes borusuna yemek kaçan kadını Heimlich manevrası ile kurtardı.

HIRSIZI ARAŞTIRIRKEN KADINI KURTARDI

KONYA'da döner yerken nefes borusuna yemek kaçan kadını, Heimlich manevrasıyla kurtaran Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Musa Akay (35), sadece suç ve suçlularla mücadele etmediklerini, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Daha önce gerçekleşen bir hırsızlık olayını araştırdıkları sırada kadının boğulduğunu fark ettiğini belirten Akay şunları söyledi:

"Olayın meydana geldiği yerde daha önce kısmımızı ilgilendiren bir hırsızlık olayıyla ilgili güvenlik kameralarını izliyorduk. O sırada 6-7 yaşında bir evladımızın, 'Anneme bir şeyler oldu. Boğazına bir şey kaçtı. Nefes alamıyor' demesi üzerine hemen müdahale ettik. Vatandaşımızın nefes alamadığını gördük. Daha önce emniyet teşkilatımızın, kurum içi eğitimleri kapsamındaki ilk yardım kurslarında aldığımız bilgi ve birikimle beraber vatandaşımıza yardımcı olduk" dedi.

Kaynak: DHA

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