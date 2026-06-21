Polis Memuru Murat Bayırlı Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis Memuru Murat Bayırlı Toprağa Verildi

21.06.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Murat Bayırlı, Kütahya'da defnedildi.

Bilecik'te görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bayırlı, memleketi Kütahya'da toprağa verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Murat Bayırlı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bilecik Polisevi'nde düzenlenen törenin ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Ilıcaksu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Murat Bayırlı'nın kardeşi Ferhat Bayırlı ve ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının ardından Murat Bayırlı'nın naaşı Ilıcaksu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Demir, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Bayırlı'nın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayırlı, önceki gün görevli bulunduğu Bilecik Adliyesi Hukuk Mahkemeleri ek binasında nöbet sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Bilecik, Kütahya, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memuru Murat Bayırlı Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh
Kerem Aktürkoğlu’ndan taraftara olay hareket Tepki yağıyor Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı Milyonlarca aday sınavda ter döküyor YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Hepsi ülkeye sokulacaktı Değerleri tam 8 milyar lira Hepsi ülkeye sokulacaktı! Değerleri tam 8 milyar lira
Tartışma kanlı bitti 34 yaşında baba katili oldu Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu

19:28
Türkiye’yi Dünya Kupası’ndaki en kötü takım seçtiler
Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler
16:32
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
16:24
Bizim Çocuklar’a bir şok daha
Bizim Çocuklar'a bir şok daha
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
16:17
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 19:31:45. #7.13#
SON DAKİKA: Polis Memuru Murat Bayırlı Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.