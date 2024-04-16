Polis Memuru, Rahatsızlanan Dolmuş Şoförünü Durdurarak Kaza Önledi - Son Dakika
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Polis Memuru, Rahatsızlanan Dolmuş Şoförünü Durdurarak Kaza Önledi

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Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını fark eden polis memuru, aracın geri gitmesini engelleyerek olası bir kazayı önledi. Polis, daha sonra sürücünün sağlık kuruluşuna sevkini sağladı. Dolmuş şoförü Bekir Bingöz'ün genel sağlık durumu iyi.

16.04.2024 12:45
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Karaman'da uygulama noktasına yaklaşan dolmuşun şoförünün rahatsızlandığını ve aracın geri gittiğini fark eden polis memuru, arkadan gelen sürücüleri uyararak olası kazayı önledi.

Karaman Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya platformu X'teki hesabından görüntülü olarak yapılan paylaşımda, trafik uygulama noktasına yaklaşan dolmuş sürücüsü Bekir Bingöz'ün rahatsızlanarak aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Bunu fark eden trafik polisinin zamanında müdahalede bulunarak olası bir trafik kazasının önüne geçtiği anlatılan paylaşımda, polisin daha sonra sürücünün sağlık kuruluşuna sevkini sağladığı bildirildi.

Görüntülerde, uygulama noktasına yaklaşan Bingöz'ün yavaşladıktan sonra yolun eğimi nedeniyle geri gittiği, bunu fark eden trafik polisinin koşarak yanına geldiği aracın kapısını açarak durdurmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde, ardından polisin arkadan gelen araçları uyarması ve ambulansın olay yerine gelmesi yer alıyor.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan dolmuş şoförü Bekir Bingöz'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Memuru, Rahatsızlanan Dolmuş Şoförünü Durdurarak Kaza Önledi
Kaynak: AA

Karaman, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memuru, Rahatsızlanan Dolmuş Şoförünü Durdurarak Kaza Önledi - Son Dakika

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