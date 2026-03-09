Polis Memuruna Aile Cinayetinden Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis Memuruna Aile Cinayetinden Ömür Boyu Hapis

09.03.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da polis memuru Muharrem Giyar, eşi ve iki çocuğunu öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da eşi Fatma (31) ile çocukları Meral Ebrar (10) ve Merve'yi (5) tabancayla öldüren polis memuru Muharrem Giyar, 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırıldı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Olay, 12 Kasım 2025'te saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Polis memuru Muharrem Giyar, eşi Fatma ile çocukları Meral Ebrar ve Merve'yi tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İncelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan Giyar, tutuklandı.

EŞİNİN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Muharrem Giyar hakkında 'Eşi kasten öldürmek' ve 'Çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istemiyle 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Giyar iddianamedeki ifadesinde, eşinin 10 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını, 2 kez hastanede yatarak tedavi gördüğünü belirterek, "Eşimin yaklaşık bir haftadır uyku sorunu mevcuttu. Kendisi uyumadığı gibi beni ve çocukları da uyutmuyordu. İlaçlarını almadığını fark ettim. Kendi çocuklarımı cinsel yönden istismar ettiğim şeklinde asılsız birçok beyanda bulunmaktaydı. Yatak odasında dolapta bulunan zimmetli silahımı dayanamayarak aldım. Yatak odasındaydık. Kapıdan çıkarken önce sağ bacağına doğru bir el ateş ettim. Yere düştükten sonra bir el de kafasına ateş ettim. Çocuklarım sesi duyup koridora geldiler. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Sanık Muharrem Giyar, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Muharrem Giyar savunmasında, "Eşim, amcamın kızıdır, 2011 yılında annesinin telefonundan bir şiir yolladı. Biz bu şekilde görüşmeye başladık. Ardından evlenmeye karar verdik. Ben polis okulunu dereceyle bitirdim. İstediğim bölgeye atanma hakkım vardı. Eşimin ailesi Antalya'yı tercih etmemi istedi. Düğün sürecinde alışveriş için kuyumcu gittik. Eşim beğendiği ziynetleri almamızı istedi. Babam da düğün masraflı olacağı için idareli olması gerektiğini söyledi. Eşim bu duruma sinirlendi ve dükkandaki altınları yere attı. Daha sonra biz evlendik. Bu sefer de akrabalar arayıp 'Çocuk yok mu?' diye bizi sıkıştırdı. 2015 yılında eşim hamile kaldı. Bu süreçte eşimin psikolojik olarak düzeleceğini düşünmüştüm. Yemek hazırlayıp bana, 'Zehir zıkkım olsun' diyerek hakaret ediyordu" dedi.

'EŞİM BAŞKALARIYLA ARAMDA İLİŞKİ OLDUĞUNU SANIYORDU'

Eşinin hamilelik sürecinde özel hastaneye gittiklerini belirten Giyar, "Eşim bana, 'Neden beni özel hastaneye getiriyorsun, senin doktorla ilişkin var. Yoksa para vermezsin' dedi. Ben de devlet hastanesine götürmeye başladım. Sonra kızım doğdu. Eşim sürekli başkalarıyla aramda ilişki olduğunu sanıyordu" diye konuştu.

Eşinin daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördüğünü kaydeden Giyar, "Eşimin psikolojisinin bozuk olduğunu ailesi de biliyordu. İkinci çocuğu da istedi, ben 'Yine hasta olacaksın' dedim ve istemedim. Bu kez de erkekliğimle ilgili hakaretler etti. Olaydan bir gün önce Akdeniz Üniversitesi'nde hastaneye yatırmak istedik. Eşim dönüşte yolda giderken bana kaza yaptırdı. Araçta boğazımı sıktı. Ertesi gün evde de sürekli yapmadığım eylemlerle suçladı" dedi.

'SUÇLUYUM, PİŞMANIM'

Mahkeme heyetinin, 'Eşine şiddet uyguladın mı?' sorusuna ise sanık, "Eşime hiçbir şiddet uygulamadım. O genelde çocuklara şiddet uyguluyordu. Aramızda yaşanan olaylara ilişkin de emniyete yansıyan bir durum olmadı. Ben suçluyum. Pişmanım. Eşim psikolojimi altüst etti. Bir nevi beni bu noktaya kendisi taşıdı" karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, Muharrem Giyar'ın 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

İrem BAŞDAŞ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Merve, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memuruna Aile Cinayetinden Ömür Boyu Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür İspanya televizyonunda Türkçe mesajı: Baklava ve saç ekimi için teşekkür
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi. ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü Sadettin Saran son dakikada gelen gol sonrası sevinçten çılgına döndü
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
Meksika’da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi Baal heykeli yakıldı Meksika'da ABD ve İsrail politikaları eleştirildi; Baal heykeli yakıldı
Mücteba Hamaney kimdir Mücteba Hamaney kimdir?
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Mourinho’nun Benfica’sı şampiyonluk yolunda Porto’yu geçemedi Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi
İsrail yangın yeri İran, Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu İsrail yangın yeri! İran, Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu
İHA saldırı sonrası kritik temas Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü İHA saldırı sonrası kritik temas! Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü

18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
18:36
Trump’tan İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
Trump'tan İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ilk yorum: Memnun değilim
18:32
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı
18:18
Özgür Özel’e bir soruşturma daha
Özgür Özel'e bir soruşturma daha
16:56
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
16:08
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var
İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 19:49:28. #7.12#
SON DAKİKA: Polis Memuruna Aile Cinayetinden Ömür Boyu Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.