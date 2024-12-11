Polis memurunu şehit eden silahlı suç örgütü üyelerinin davasında 1 sanığa tahliye

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Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden, bir polis memurunu da yaralayan suç örgütüne yönelik 51 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 1 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Cüneyt Sarıova, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Görkem Doğan ise olay günü sanık Kadir Taşdemir'in yönlendirdiği adrese sipariş götürdüğünü, olayla ilgisi olmadığını savundu.

Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin tahliye edilmesini istedi.

Duruşma sırasında tutuksuz sanık Burak Bolay'ın fotoğraf çektiğinin tespit edilmesi üzerine mahkeme heyeti, telefona el konulmasına, sanığa da mahkemede görüntü alıp duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle 3 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık Bolay, "Elim değdi, yanlışlıkla çektim." ifadesini kullandı.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Görkem Doğan'ın adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 29 Ocak 2025'e erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir vatandaş tarafından 19 Ağustos 2023'te uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik ihbar gelmesi üzerine, polis memurları Hakan Telli, A.Y.Ç. ve B.Ö. tarafından Hamidiye Mahallesi Şehit Hakan Öner Sokağı'nın izlenmeye başlandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Görkem Doğan ve Kadir Taşdemir'in söz konusu adrese 25 Ağustos 2023'te motosikletle geldikleri, binaya ellerinde bir olmadan girip, beyaz poşetle çıkan Taşdemir'e polis memurlarının müdahale ettiği anlatıldı.

Yapılan üst aramasında Taşdemir'in elindeki poşette pizza kutusu içine konulmuş "Uzi" diye bilinen otomatik tüfek bulunduğuna işaret edilen iddianamede, farklı silahların ve uyuşturucu maddelerin olabileceği öğrenilen adresin kapısını polis memurları Hakan Telli ve A.Y.Ç'nin çaldığı ifade edildi.

İddianamede, içeriden koşuşturma ve 'sus' sesleri gelmesi üzerine Telli'nin takviye ekip için telefon görüşmesi yaptığı sırada Ozan Anucur'un elinde silahla kapıyı yarım araladığı kaydedildi.

Polis memuru A.Y.Ç'nin, Anucur'un elindeki silahı almak için hamle yaptığı belirtilen iddianamede, Anucur ile polis A.Y.Ç'nin yaşanan boğuşma sırasında dairenin içine düştükleri, "Ateş etmeyin, polis" uyarısına rağmen içeriden polislere ateş edildiği vurgulandı.

İddianamede, daha fazla saklanamayacaklarını ve karşılık veremeyeceklerini anlayan sanıkların teslim olduğu olayda, polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu, A.Y.Ç'nin hayati tehlike geçirecek nitelikte yaralandığı, Diyar Anucur'un da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede, elebaşı Uğurcan Gündoğmuş olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan bir başka silahlı suç örgütünün, buradan doğan rantı kaybetmek istemediği için Anucurlar silahlı suç örgütüyle husumetli hale geldiği bilgisi de yer aldı.

Ceza istemleri

İddianamede, örgüt elebaşıları Ozan Anucur, Sinan Anucur, Serhat Anucur ve Yılmaz Burak'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma", "resmi belgede sahtecilik", 4 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 107'şer yıl 4'er aydan 146'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer 47 sanığın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "suç delillerini yok etme", "mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "resmi belgede sahtecilik", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçlarından 5'er yıldan 97'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.